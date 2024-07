Oristano, una manifestazione per dire no alla speculazione eolica

La protesta contro l’espansione dell’energia eolica a Oristano si è manifestata ieri con una carovana di auto che ha percorso lentamente le strade, suonando il clacson. Questa volta, la ribellione contro la nuova forma di dipendenza energetica è stata espressa in modo motorizzato. È stata definita la “carovana dell’opposizione”, un corteo su quattro ruote per denunciare la speculazione nel settore energetico, l’industrializzazione della campagna e il danno all’ambiente. A Oristano, il comitato “Aiò fermiamo la devastazione” ha mantenuto alta la resistenza contro l’invasione eolica. I membri del gruppo hanno organizzato una protesta mobile che ha attraversato la città, mirando a catturare l’attenzione e a far aggregare il maggior numero possibile di veicoli: l’obiettivo è stato raggiunto. Le automobili, decorate con striscioni e cartelloni, sono partite dal piazzale del campo Tharros e si sono spostate per le diverse zone cittadine fino al porto industriale di Oristano. Infine, qui è stato organizzato un sit-in per contestare tutti i progetti di nuove centrali eoliche in Sardegna. Si è trattato di una manifestazione

