Oristano, l'addio al maestro di scherma Gavino Masu

La Sardegna e, in particolare, la comunità schermistica di Oristano, si uniscono in un sentito tributo a Gavino “Nino” Masu, maestro d’armi scomparso nelle scorse ore all’età di 93 anni. La sua vita è stata un esempio di dedizione e passione per la scherma, una disciplina che ha saputo promuovere e valorizzare nel corso dei decenni. Nato nel 1931 a Tempio Pausania, Masu ha iniziato il suo percorso di vita come volontario nei Carabinieri, dove ha dimostrato il suo spirito combattivo. In seguito, si è distinto nel pentathlon moderno, rappresentando l’Italia in numerose competizioni internazionali, ma è nel mondo della scherma che ha trovato la sua vera vocazione. Formatosi sotto la guida del maestro Tuveri, Masu ha vinto due titoli italiani di spada e numerosi altri campionati, dimostrando un talento e una determinazione fuori dal comune. “La Federazione Italiana Scherma piange la scomparsa del Maestro Gavino Masu, decano della scherma sarda e figura che tantissimo ha dato al nostro mondo con il suo impegno e i suoi insegnamenti. A

