Grave incidente in viale Marconi, due feriti gravi

Questa sera, poco dopo le 18:30, un grave incidente stradale si è verificato in viale Marconi, una delle arterie più trafficate di Cagliari. Lo scontro ha coinvolto uno scooter e una Lancia Ypsilon, all’altezza del negozio Maury’s, un punto nevralgico dove il traffico cittadino si intensifica soprattutto nelle ore di punta. A bordo dello scooter viaggiavano due giovani, entrambi rimasti gravemente feriti. Uno dei due è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu in stato di coma, lottando tra la vita e la morte. Il suo amico, pur gravemente ferito, è stato ricoverato in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Le famiglie dei ragazzi, ancora sotto shock, sono state avvisate dai soccorritori del 118, che sono intervenuti tempestivamente sul posto per prestare i primi aiuti. La dinamica dell’incidente rimane, al momento, poco chiara. Secondo le prime indiscrezioni, lo scontro potrebbe essere avvenuto durante una manovra di svolta dell’auto, ma questa versione dei fatti è ancora oggetto di verifica. Gli agenti della polizia locale di Cagliari, giunti immediatamente sul

