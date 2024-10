Oristano, verso la fine i lavori in Piazza Manno: il Comune accelera

Prima di poter dare il via libera ai lavori di riqualificazione della storica piazza Manno, a Oristano, sarà necessario completare le operazioni di controllo e osservazione nell’ultimo tratto, affacciato su via Solferino. A tal proposito, gli archeologi torneranno lunedì per un’ultima ispezione. Tuttavia, la strada verso il completamento non è stata priva di ostacoli. La conclusione di questo ambizioso progetto è stata caratterizzata da nuovi attriti tra il Comune e la Soprintendenza. Quest’ultima avrebbe voluto mantenere aperta una parte della piazza, lasciando il lavoro incompleto. Una proposta che ha sollevato non poche polemiche. Il Comune, però, ha deciso di respingere questo suggerimento, motivando la propria scelta con tre ragioni principali. Innanzitutto, l’attesa per la fine dei lavori è diventata insostenibile per i residenti e i commercianti della zona. La piazza, fulcro della vita sociale e commerciale di Oristano, ha visto diminuire notevolmente l’afflusso di visitatori, con ripercussioni economiche evidenti per le attività locali. In secondo luogo, reperire nuovi fondi per proseguire le ricerche archeologiche richiederebbe tempi lunghi e con

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie