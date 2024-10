Il Comune di Sinnai sbarca su WhatsApp

Il Comune di Sinnai compie un importante passo verso la modernizzazione della comunicazione con i cittadini, annunciando il lancio del suo nuovo canale istituzionale su WhatsApp. Questo nuovo servizio nasce con l'obiettivo di fornire un accesso diretto, veloce e sicuro alle informazioni di pubblica utilità, migliorando così l’interazione tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza.

Il canale WhatsApp del Comune di Sinnai sarà un servizio completamente gratuito e permetterà ai sinnaesi di ricevere in tempo reale notizie, aggiornamenti e avvisi su una vasta gamma di temi, tra cui:

Scadenze e informazioni riguardanti i servizi comunali (come borse di studio, bandi e graduatorie);

riguardanti i servizi comunali (come borse di studio, bandi e graduatorie); Protezione civile e allerta per emergenze;

e allerta per emergenze; Disservizi temporanei , come chiusure di scuole o strade;

, come chiusure di scuole o strade; Eventi culturali e sportivi promossi o patrocinati dal Comune.

Il canale sarà una risorsa fondamentale per tenere tutti aggiornati in modo tempestivo e preciso, soprattutto in situazioni di emergenza o in caso di modifiche ai servizi pubblici.

