Marmilla, audioguide grazie ai Qr-Code del Consorzio Due Giare

Inquadra un “Qr-Code” con il tuo smartphone e scopri, in qualsiasi orario, le curiosità su monumenti e siti ambientali ed archeologici dei paesi del Consorzio Turistico “Due Giare”. Il progetto, voluto dallo stesso Consorzio e ora pienamente operativo, si chiama “Viaggia senza confini” ed è stato presentato ai sindaci e agli amministratori locali del territorio nella sede dell’ente, a Baressa. Il sottotitolo dell’iniziativa, realizzata dalla società Flico, alla quale il Consorzio Due Giare ha affidato questa sua nuova scommessa per la promozione del territorio, è “Il tuo smartphone diventa un’audioguida”. Il presidente delle Due Giare Lino Zedda ha esordito: “Il ruolo del nostro Consorzio rimane la promozione del territorio, di farlo conoscere a quante più persone possibile. Questa tecnologia non pone limiti al numero dei fruitori finali ed è rivolta a chiunque, a qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi giorno dell’anno, voglia conoscere la storia e le caratteristiche di un monumento e di un sito, senza il bisogno di una guida o dell’apertura di un museo”. Un risultato

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie