Corteo contro la guerra in Palestina, momenti di tensione a Cagliari

Nel pomeriggio di oggi a Cagliari si sono verificati momenti di alta tensione durante una manifestazione indetta per protestare contro il disegno di legge sulla sicurezza e a sostegno della causa palestinese. Nonostante il divieto ufficiale di sfilare in corteo, i partecipanti hanno scelto di spostarsi, cercando di evitare scontri diretti con le forze dell’ordine, secondo quanto riportato dagli stessi manifestanti. Dopo essersi radunati in piazza Garibaldi, il gruppo ha optato per dirigersi verso via Garibaldi, cambiando i propri piani iniziali. Tuttavia, poco prima di raggiungere piazza Costituzione, i manifestanti si sono trovati di fronte a un blocco della polizia di Stato, con diverse camionette schierate a sbarrare la strada. A quel punto, è stato deciso di fare marcia indietro e imboccare le strette vie del quartiere storico di Villanova, un antico rione del centro cittadino. L’iniziativa è stata promossa dalla “Retza de is istudiantes”, un nuovo movimento che ha guadagnato rapidamente l’adesione di vari gruppi, tra cui A Foras, Unigcom, l’assemblea Palestina Sassari e Unica per la Palestina.

