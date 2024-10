Impianto agrivoltaico a Solarussa, benefici promessi e costi taciuti

Negli ultimi anni, la transizione energetica e l’adozione di fonti rinnovabili hanno assunto un ruolo centrale nel dibattito pubblico, con progetti come l’impianto agrivoltaico “ Oristano 2 “. Tuttavia, la proposta, che prevede la realizzazione di un impianto con una potenza di 47,826 MWp (megawatt picco) e opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale (RTN) nei comuni di Solarussa e Tramatza, solleva interrogativi. Il progetto è proposto dalla Ccen Oristano 3 Srl, ma, nonostante le sue promesse di sostenibilità e innovazione, ha generato un acceso dibattito. Molti residenti si interrogano se la costruzione di un impianto di tale grandezza sia davvero vantaggiosa per l’area. O, al contrario, se rappresenti invece un’invasione del paesaggio e delle risorse. Se da un lato gli impianti agrivoltaici sono concepiti per sfruttare l’energia solare senza compromettere l’uso agricolo del suolo, le preoccupazioni emergono quando si parla di opere di connessione alla RTN. Queste infrastrutture necessarie per integrare l’energia prodotta nella rete nazionale possono significare l’occupazione di vaste aree di terreno e modifiche

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

