"Festa in Piazza" a Sinnai: Divertimento e Solidarietà il 12 Ottobre 2024

Il comune di Sinnai si prepara a vivere una serata speciale all'insegna del divertimento, della musica e della solidarietà. Sabato 12 ottobre 2024, a partire dalle ore 18:00, la piazza Sant'Isidoro sarà teatro della "Festa in Piazza", un evento organizzato dall'A.S.D. Dance and Fitness in collaborazione con la VAb Sinnai, MA.SI.Se, e il patrocinio del comune, per raccogliere fondi in vista della partecipazione ai campionati mondiali di Show Dance, che si terranno a Riesa, in Germania, dal 22 novembre 2024.

L'evento promette di offrire una serata ricca di attrazioni e momenti di spettacolo per tutte le età. Tra le attività in programma, ci sarà l'animazione per bambini a cura di Gianluca Frigau, un'esibizione di circuito funzionale e di pilates, oltre a una mostra di hobbisti locali che esporranno le loro creazioni artigianali.

Non mancherà lo spazio per gli appassionati di danza, con le esibizioni degli atleti dell'A.S.D. Dance and Fitness e della scuola di ballo Emy & Tony, che si alterneranno sulla pista per deliziare il pubblico con le loro coreografie. A rendere ancora più vivace la serata ci penserà Andrea Lecca, noto DJ, che accompagnerà l’evento con una selezione di musica dagli anni ’80, ’90 e 2000.

Cena a base di sapori tradizionali

A partire dalle ore 20:00, sarà servita una cena organizzata dalla VAb Sinnai Sardambiente, al prezzo di 12 euro. Il menù includerà piatti tipici della cucina sarda come i malloreddus alla campidanese, accompagnati da salsiccia, formaggio, pane e la scelta tra acqua o vino.

Per partecipare alla cena, è richiesta la prenotazione entro le ore 12:00 del 10 ottobre 2024, contattando Davide al numero 3922524088 o inviando un'email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Obiettivo: Mondiali di Show Dance

L'A.S.D. Dance and Fitness, insieme ai suoi atleti, punta a raccogliere fondi per affrontare al meglio l'imminente sfida internazionale: la partecipazione ai Campionati del Mondo di Show Dance, in programma a Riesa, Germania, dal 22 novembre. Questo evento rappresenta un’occasione unica per i ballerini locali, che avranno l'opportunità di confrontarsi con atleti di livello mondiale.

Non mancare a questa serata imperdibile: "Festa in Piazza" sarà un momento di comunità, divertimento e solidarietà. Un’occasione per sostenere i nostri atleti in un’avventura sportiva di livello internazionale, e allo stesso tempo godere di una serata di festa e allegria.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, non esitare a contattare gli organizzatori ai riferimenti indicati.

Fonte: https://sinnainews.it/331-festa-in-piazza

