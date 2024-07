Incidente mortale a Paulilatino, il cordoglio dell'arcivescovo

L’arcivescovo metropolita di Oristano, monsignor Roberto Carboni, ha manifestato le sue condoglianze ai familiari di Roberto Daga, Mario Sedda e Giovanni Melis, morti nell’incidente avvenuto sabato pomeriggio lungo la strada di Paulilatino. Carissimi don Simon Pedro, don Fabio e padre Paolo, la tragedia che ha colpito le comunità di Paulilatino, di Gadoni e di Abbasanta coinvolge tutta l’Arcidiocesi arborense e ci spinge a pregare con ancora maggiore forza per l’anima di questi giovani entusiasti e desiderosi di vita, ma anche per le famiglie e i paesi che li piangono con immenso dolore. Come Pastore di questa Chiesa locale seguo con particolare vicinanza questa drammatica vicenda da Trieste, impegnato nella Settimana Sociale dei Cattolici Italiani con il Santo Padre. Vi chiedo di trasmettere la mia vicinanza, quella del clero, dei religiosi e delle religiose e dell’intero Popolo di Dio ai familiari e a tutte le vostre comunità che soffrono per la perdita di Roberto, Mario e Giovanni. Il Signore della vita li

