Sinnai celebra Sant'Efisio guerriero: un rito di fede che si rinnova dal 2011

A Sinnai si rinnova uno degli appuntamenti più sentiti dai fedeli: la festa in onore di Sant'Efisio guerriero nelle parrocchie di Sant'Isidoro e Santa Barbara. Questo evento religioso, ormai tradizione consolidata, affonda le sue radici nel 2011, quando per la prima volta il simulacro del Santo martire giunse da Cagliari, dando vita a una festa straordinaria di fede e devozione popolare.

Un evento storico nel 2011

Era ottobre del 2011 quando la giovane parrocchia di Sant'Isidoro accolse il simulacro di Sant'Efisio guerriero, un momento considerato quasi storico. L’allora parroco, don Walter Onano, insieme ai parrocchiani di quel tempo, aveva fortemente voluto che la statua del Santo martire fosse ospitata nella chiesa di Sant’Isidoro, creando un legame spirituale profondo tra la comunità di Sinnai e Sant'Efisio.

Il video del 2011 realizzato da Radio Fusion TV https://www.youtube.com/watch?v=uT7gtNxc1Cg

Da quel giorno, una statua di Sant’Efisio è custodita nella parrocchia di Sant'Isidoro, diventando simbolo di fede e devozione per i fedeli. Oggi, come da tradizione, la statua è stata portata in processione fino alla parrocchia di Santa Barbara, in un’atmosfera di grande partecipazione e raccoglimento.

Il rito della processione e la celebrazione

Domani, domenica, si ripeterà il rito della processione, questa volta al contrario: la statua di Sant’Efisio sarà accompagnata dalla parrocchia di Santa Barbara per fare ritorno a Sant'Isidoro. Il corteo religioso sarà seguito dalla celebrazione della Santa Messa, officiata dai due parroci delle rispettive chiese, padre Gabriele Biccai e don Sandro Piludu, alle ore 19.

Un evento che unisce la comunità

La festa di Sant'Efisio guerriero è diventata nel tempo un appuntamento fisso e atteso, non solo per i fedeli delle due parrocchie di Sinnai, ma anche per chi proviene dai paesi vicini. Il culto del Santo martire, noto per la sua figura di difensore e protettore, richiama ogni anno una numerosa partecipazione, segno dell'importanza spirituale e sociale di questa ricorrenza.

Anche quest'anno, la processione e le celebrazioni hanno confermato il legame indissolubile tra il popolo e Sant'Efisio, rafforzando una tradizione che si rinnova con lo stesso fervore di fede con cui è iniziata nel 2011. Domani, il ritorno della statua alla parrocchia di Sant'Isidoro segnerà la conclusione di un altro capitolo di questa suggestiva festa religiosa.

Conclusione

La festa di Sant'Efisio guerriero a Sinnai si conferma un momento di grande raccoglimento spirituale e una tradizione che continua a coinvolgere fedeli e parrocchiani, uniti nella devozione verso il Santo protettore. Un appuntamento che, anno dopo anno, si rinnova, mantenendo vivo il legame tra la comunità di Sinnai e il suo Santo.

