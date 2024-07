Falsi messaggi dall'Enel, l'allarme truffa in provincia di Oristano

In questi giorni una truffa sta coinvolgendo tutti coloro che erano clienti di Enel Energia e che hanno fatto richiesta di rientro nel mercato tutelato. I clienti stanno ricevendo un messaggio sul telefonino con il quale si preannuncia un contatto telefonico (dai numeri 02/39623702 e 081/18826702) per fornire presunti dettagli in merito alla richiesta di recesso. Si tratta di una attività commerciale scorretta tesa a cercare di convincere gli utenti, con l’inganno, ad accettare un nuovo contratto, offrendo fantomatici sconti in bolletta. Lo denunciano oggi Adiconsum Sardegna e Consumerismo No Profit, che sul caso hanno raccolto numerose segnalazioni degli utenti. Le tariffe del Mercato Tutelato (per gli utenti vulnerabili) e le tariffe del Servizio Tutele Graduali (per gli utenti non vulnerabili) – affermano le due associazioni di tutela dei consumatori – sono di gran lunga più convenienti di qualsiasi offerta proposta da questi numeri telefonici. Adiconsum Sardegna e Consumerismo stanno dunque raccogliendo le segnalazioni e predisponendo un esposto da inviare all’Antitrust e all’Arera e, in quest’ottica, lanciano un appello

