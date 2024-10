Oristano, le previsioni meteo per oggi 6 ottobre 2024

Le previsioni meteo per Oristano indicano cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. Le temperature si attesteranno tra la minima di 12 gradi e la massima di 24 gradi, come riportano gli esperti di 3bMeteo . “A Oristano oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24 gradi, la minima di 12 gradi. Lo zero termico si attesterà a 3.995 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare poco mosso”, fanno sapere i meteorologi. In Sardegna, l’alta pressione continua a mantenere condizioni di stabilità atmosferica, regalando una giornata prevalentemente soleggiata. Tuttavia, nel pomeriggio sono attesi annuvolamenti che tenderanno a diradarsi verso la sera. Nello specifico, sui litorali occidentale e meridionale, così come nelle zone interne meridionali e sui rilievi, si alterneranno nubi sparse e schiarite per l’intera giornata. Sul litorale

