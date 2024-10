Serpilonga 2024: Tutto Pronto a Sinnai per la 22° Edizione

La 22° edizione della Serpilonga 2024 è alle porte, un evento attesissimo dagli amanti della mountain bike e dello sport in Sardegna. Quest'anno l'evento sarà anche un'importante occasione per onorare la memoria di Felice Schirru, figura storica per il mondo sportivo locale, e rientrerà come 7° prova del Sardinia CUP 2024.

Dettagli dell'evento

Data : Domenica 6 Ottobre 2024

: Domenica 6 Ottobre 2024 Luogo : Piazza Sant'Isidoro, Sinnai (CA)

: Piazza Sant'Isidoro, Sinnai (CA) Orari : Ritrovo : ore 8:00 Partenza gara principale : ore 9:30 Point : ore 10:00 Partenza Point Short : ore 10:15

: Durata evento: dalle 08:00 alle 15:00

A chi è rivolto?

L'evento è aperto a tutti gli sportivi tesserati. Che tu sia un veterano del ciclismo o un appassionato alla ricerca di nuove sfide, la Serpilonga 2024 ti offre l’opportunità di metterti alla prova in un percorso emozionante e competitivo.

Il percorso

L'evento si svolgerà nella splendida cornice naturale di Sinnai, con partenza da Piazza Sant'Isidoro. I partecipanti attraverseranno un percorso variegato, che include tratti tecnici e panoramici, ideali per sfidare le proprie abilità e godere del paesaggio. Le diverse partenze, inclusa quella del Point Short, permetteranno una gestione efficace del flusso di partecipanti e una competizione dinamica.

Costi di partecipazione

La quota di iscrizione è di 5 euro. Per maggiori dettagli su modalità di pagamento o altre informazioni logistiche, si consiglia di contattare gli organizzatori tramite i riferimenti forniti.

Punti di contatto

Come arrivare

La gara si terrà a Piazza Sant'Isidoro, Sinnai, un comune a breve distanza da Cagliari. Per chi volesse utilizzare un sistema di navigazione, le coordinate GPS sono: 39.3056402361522, 9.206786410405796.

Conclusione

La Serpilonga 2024 è molto più di una gara di mountain bike: è una celebrazione dello sport, della passione per la natura e dell'importanza di onorare le figure che hanno lasciato un segno nel mondo sportivo. Che tu sia un partecipante o un appassionato spettatore, l'appuntamento è per il 6 ottobre 2024 a Sinnai. Non mancare!

