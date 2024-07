Oristano, ondata di calore: cambiano gli orari dell'Ecocentro

In risposta alla prevista ondata di calore che interesserà la nostra regione nei prossimi giorni, l’amministrazione comunale di Oristano ha deciso di modificare temporaneamente gli orari di apertura dell’Ecocentro comunale. Da mercoledì 10 luglio a venerdì 12 luglio, l’Ecocentro sarà accessibile dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 18.30. Questa decisione è stata presa per garantire la sicurezza e il benessere sia del personale che degli utenti, riducendo l’esposizione alle ore più calde della giornata. A partire da sabato 13 luglio, l’Ecocentro riprenderà i consueti orari di apertura: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14.30 alle 18.30, mentre la domenica sarà operativo dalle 11 alle 13. L’amministrazione invita tutti i cittadini a prestare attenzione a questi cambiamenti e a pianificare di conseguenza le loro visite all’Ecocentro. Nelle scorse settimane, a partire da lunedì 27 maggio, non fu possibile conferire materassi all’Ecocentro né prenotarne il ritiro a domicilio. La sospensione del servizio si protrasse fino al 14 giugno e si rese

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

