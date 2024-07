Oristano, medici in pensione e specializzandi contro crisi sanitaria

Contro la crisi della sanità in provincia di Oristano la Regione sta lavorando lungo due direttrici principali: reintegro in servizio dei medici in pensione e impiego degli specializzandi anche nella medicina di base. È quanto emerso stamattina durante l’incontro che il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna, coordinatore dei distretti sanitari della provincia, e i presidenti dei Distretti sanitari di Ghilarza-Bosa, Ales-Terralba e Oristano, Stefano Licheri, Francesco Mereu e Luigi Tedeschi, hanno avuto a Cagliari con l’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi. All’incontro era presente anche il Direttore generale dell’assessorato, Luciano Oppo, insieme allo staff dell’assessore. Dopo il vertice della settimana scorsa in Prefettura, oggi, a Cagliari, nella sede dell’Assessorato, c’è stata una prima verifica degli 8 punti contenuti nel documento elaborato dai presidenti dei distretti sanitari. Il documento, prendendo atto del perdurare della crisi sanitaria che investe il comune capoluogo e i centri periferici, le strutture ospedaliere e i servizi di base, avanza una serie di richieste alla Regione: dal reclutamento di medici di medicina

