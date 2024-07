Baressa si illumina di cultura con il XVI Archeo Festival 2024

Baressa, terra di mandorle e ulivi secolari, si appresta a ospitare una delle manifestazioni culturali più attese dell’estate: il XVI Archeo Festival 2024. Dal 10 al 20 luglio, il paese sarà il palcoscenico di un evento che promette di incantare gli amanti del teatro contemporaneo. La rassegna è diretta da due illustri figure del panorama artistico sardo, Iaia Forte e Rita Atzeri, e è organizzata in collaborazione con “Il Crogiuolo”, il Comune di Baressa, la Pro Loco Sa Mendua e il centro di educazione ambientale locale. Il Consorzio Turistico Due Giare si è unito alla causa, ospitando la residenza artistica preparatoria presso i suoi locali in via Roma. L’evento non si limita alla mera fruizione degli spettacoli teatrali, ma offre anche un’opportunità di partecipazione attiva. Dal 10 al 13 luglio, sarà disponibile un laboratorio gratuito di danza intitolato “Las Muchissimas”, aperto a tutti coloro che desiderano esplorare il movimento creativo. Le rappresentazioni principali avranno luogo nella piazza del centro storico, alle spalle della casa museo,

