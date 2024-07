Incidente mortale a Paulilatino, c'è l'inchiesta della Procura

La Procura di Oristano ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sull’incidente mortale a Paulilatino che ha coinvolto Mario Sedda, 31 anni, Roberto Daga, 27 anni, entrambi di Paulilatino, e Giovanni Melis, 32 anni, originario di Gadoni ma residente ad Abbasanta. I tre giovani hanno perso la vita in un terribile incidente sulla strada provinciale 11, dove le loro moto si sono scontrate con un’auto. Le vittime stavano percorrendo la strada in sella alle loro moto, insieme a un altro giovane rimasto ferito, quando, in un tratto rettilineo caratterizzato da dossi, si sono scontrati con una Mercedes proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato devastante, provocando un incendio che ha coinvolto la vegetazione circostante. Purtroppo, i soccorsi sono stati inutili per Sedda, Daga e Melis. L’altro motociclista e il conducente dell’auto, entrambi feriti, sono stati trasportati in ospedale. La gravità dell’incendio ha richiesto l’intervento di numerosi mezzi aerei e squadre antincendio, che sono riusciti a domare le fiamme solo dopo ore di intenso lavoro, salvaguardando il territorio circostante che

