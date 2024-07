Nuova tragedia sulle strade della Sardegna, muore a 53 anni

La Sardegna è nuovamente scossa da una tragedia stradale che ha portato alla morte di un motociclista. Maurizio Pirredda, 53 anni di Olbia, ha perso la vita sulla strada provinciale 10 nel territorio di Ala’ dei Sardi. L’incidente è stato scoperto da un automobilista che ha avvistato una Ducati Scrambler, la moto di Pirredda, caduta sull’asfalto. Poco distante, nel fosso ai bordi della strada, giaceva il corpo dell’uomo. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale sanitario del 118. Maurizio Pirredda, sebbene cosciente al momento del soccorso, ha subito un arresto cardiaco mentre era trasportato in elicottero verso l’ospedale di Olbia. Nonostante i tentativi di rianimazione, purtroppo i medici non sono riusciti a salvarlo. I carabinieri di Ozieri sono intervenuti per effettuare i rilievi di legge necessari per chiarire la dinamica dell’incidente. La comunità locale è rimasta scossa da questa tragica perdita e ora attende ulteriori informazioni sull’accaduto. Questo incidente si aggiunge alla recente serie di

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

