Se n’è andato a soli 60 anni, Cabras piange Efisio Pili

È con grande dolore che la famiglia Pili annuncia la scomparsa del caro Efisio, avvenuta all’età di soli 60 anni. Nell’annuncio di lutto, la sorella Maria Rimedia insieme a Roberto, i fratelli Giorgio con Fabiana, Francesco, le nipoti Maria Francesca e Gianna Luisa, gli zii, le zie, i cugini e le cugine, così come tutti i parenti, condividono il profondo dolore per la perdita del loro caro. Efisio Pili, uomo stimato nella comunità di Cabras, ha lasciato un grande vuoto tra coloro che lo hanno conosciuto e amato. La sua memoria sarà suffrgata con il funerale e la celebrazione della Santa Messa esequiale, che si terranno oggi, lunedì 8 luglio, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù di Cabras. In questo momento di tristezza e dolore, la cittadina si stringe attorno alla famiglia Pili, offrendo conforto e sostegno in questa difficile prova. Le preghiere di amici e conoscenti accompagnano Efisio nel suo ultimo viaggio, mentre la sua presenza e il suo ricordo continueranno a vivere

