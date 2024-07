Baradili, aspettando Santa Margherita: una serata di gusto

Il paese di Baradili, il più piccolo paese della Sardegna, si prepara ad accogliere la festa della sua patrona con una serata speciale dedicata al piatto tipico locale: i ravioli di “Santa Margherita Agatada”. L’appuntamento è fissato per venerdì 12 luglio dalle 18 nel suggestivo parco comunale di Baradili, dove residenti e visitatori potranno immergersi in un’esperienza gastronomica e culturale unica. L’iniziativa, intitolata “Aspettando Santa Margherita”, è stata organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, la società di servizi culturali Nur, il Consorzio Due Giare e l’Ente Concerti Città di Iglesias, oltre alle pizzerie e al pastificio locali che hanno contribuito a rendere possibile questa serata. Il programma della serata prevede una serie di attività che celebrano la storia e la tradizione legata ai ravioli di Santa Margherita. Si partirà con una suggestiva rievocazione della leggenda che circonda questo piatto antico, seguita da un laboratorio dimostrativo di preparazione de “is cruguxions” in collaborazione con il pastificio Santa Margherita, famoso per la sua pasta artigianale. I momento

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie