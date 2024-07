Gonnosnò, una serata dedicata agli amanti del calcio

Il prossimo venerdì 12 luglio alle 18:30, l’ex sala consiliare di via Matteotti a Gonnosnò accoglierà un evento imperdibile per gli amanti del calcio e della sua storia. La rassegna itinerante “Chistionis” torna con un nuovo appuntamento che vedrà protagonista il giornalista sportivo di fama nazionale, Davide Pastorin. Pastorin, noto per il suo stile incisivo e la profonda conoscenza del mondo calcistico, sarà il punto focale della serata coordinata da Roberto Scema, con gli interventi speciali di Marco Atzori. Il tema della serata sarà “Tre assi indimenticabili ed eroi tragici: da Garrincha a Maradona, con un omaggio speciale a Gigi Riva”. Si prevede una riflessione appassionata e approfondita sui grandi nomi che hanno segnato l’epopea del calcio mondiale, dal Brasile all’Italia, passando per l’Argentina. Davide Pastorin, giornalista poliedrico che ha collaborato con importanti testate nazionali e emittenti televisive, è conosciuto non solo per la sua competenza nel campo dello sport, ma anche per la capacità di intrecciare la sua narrativa con elementi letterari che rendono i suoi interventi unici

