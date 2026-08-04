Sassari, Spaccio in Piazza Mazzotti: Giovane Arrestato con Cocaina ed Eroina

SASSARI – I Carabinieri della Sezione Operativa di Sassari hanno arrestato un giovane, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'arresto è avvenuto nella serata di sabato 1 agosto, durante un servizio di contrasto al traffico di droga.

Il Controllo e l'Arresto

I militari hanno notato l'uomo in Piazza Mazzotti mentre cedeva una dose di cocaina a una donna. Alla vista della pattuglia, il giovane ha tentato di riprendere la droga dalle mani dell'acquirente per rimetterla nel marsupio, ma è stato bloccato. La perquisizione ha portato al rinvenimento di otto dosi di cocaina ed eroina, già confezionate e pronte per la vendita, insieme a 105 euro in contanti.

La Perquisizione in Casa

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare altri 5,25 grammi di eroina (Brown Sugar), materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e un coltello intriso di droga, utilizzato per il taglio.

I Provvedimenti

Tutto lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati. L'arrestato, su disposizione della Procura di Sassari, è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

L'operazione conferma l'impegno dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di droga. Il giovane dovrà rispondere delle accuse davanti all'Autorità Giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.