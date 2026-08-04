Cagliari, Spaccio nel Quartiere Marina: Denunciato Cittadino Ghanese con Ecstasy, Metadone e Ketamina

Cagliari, Spaccio nel Quartiere Marina: Denunciato Cittadino Ghanese con Ecstasy, Metadone e Ketamina

CAGLIARI – La Guardia di Finanza del Secondo Nucleo Operativo Metropolitano di Cagliari, con il supporto dei "Baschi Verdi", ha denunciato un cittadino ghanese nel quartiere Marina per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il Controllo e il Sequestro

I finanzieri hanno notato l'uomo in atteggiamento sospetto, intento ad attirare l'attenzione di un gruppo di giovani. La perquisizione personale ha portato al sequestro di oltre 12 grammi di droga, tra Ecstasy, Metadone, Ketamina e Hashish, già suddivisa in dosi pronte per la vendita.

L'Identificazione e l'Espulsione

Sprovvisto di documenti, il ghanese è stato accompagnato in Questura per l'identificazione. L'Ufficio Immigrazione ha accertato la sua irregolare presenza sul territorio nazionale. L'uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica e messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione per l'avvio delle procedure di espulsione.

L'intervento si inserisce nei controlli estivi del quartiere Marina, area a forte afflusso turistico, per garantire sicurezza e decoro urbano. La Guardia di Finanza prosegue l'azione di contrasto allo spaccio di droga. L'indagato è presunto innocente fino a sentenza definitiva.