Selargius, Sorpreso con Cocaina, Hashish e 290 Euro: Arrestato 25enne per Spaccio

SELARGIUS – I Carabinieri della Stazione di Selargius hanno arrestato un 25enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, scaturita da "voci di paese" e servizi di osservazione, ha portato al sequestro di droga e denaro contante.

Le Indagini e il Blitz

I militari, sulla base di informazioni raccolte sul territorio, hanno avviato discreti servizi di osservazione, confermando l'attività illecita del giovane. Durante la perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati 16 grammi di Cocaina, 49 grammi di Hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 290 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

L'Arresto e i Domiciliari

Tutto il materiale è stato sequestrato e il 25enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

L'operazione dimostra l'efficacia del controllo capillare del territorio e dell'ascolto delle dinamiche locali, strumenti fondamentali per contrastare i reati e tutelare la sicurezza della comunità. Il giovane dovrà rispondere delle accuse davanti all'Autorità Giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Questa risposta è generate da IA. Controllarne l'accuratezza.