Scontro Frontale Sulla 125: Quattro Feriti, Due Gravi

OROSEI – Un violento scontro frontale tra due auto si è verificato questo pomeriggio lungo la statale 125 "Orientale Sarda" , nel territorio di Orosei, all'altezza del ponte di Orgoi, tra Cala Liberotto e Orosei. L'incidente ha coinvolto quattro persone, due delle quali sono rimaste gravemente ferite. Lo schianto è avvenuto dopo un rettilineo, in corrispondenza di una curva.

I Soccorsi

I Vigili del Fuoco hanno estratto i feriti dalle lamiere, affidandoli al personale del 118. Sul posto sono giunte tre ambulanze e l'elicottero Areus. Due feriti, in condizioni critiche, sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Sassari con l'elisoccorso. Gli altri due, con ferite più lievi, sono stati accompagnati all'ospedale di Nuoro.

La Viabilità

L'Anas ha chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia tra il km 225 e il km 230 per consentire i soccorsi. Il traffico è stato deviato sulla viabilità locale. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi e per accertare le cause dell'incidente e le eventuali responsabilità. La strada è stata riaperta al traffico dopo i rilievi. Le condizioni dei feriti sono monitorate. La dinamica dello scontro è al vaglio degli inquirenti.