21enne Fugge all'Alt dei Carabinieri sulla SS 195: Senza Patente, Ubriaco e Senza Assicurazione. Arrestato

PULA – Un 21enne è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari per fuga pericolosa all'alt. L'episodio è avvenuto lungo la SS 195-bis, dove i militari hanno intimato l'alt al giovane alla guida di uno scooter.

La Fuga e il Rintraccio

Il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato verso il centro abitato di Pula, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Le immediate ricerche hanno permesso di rintracciarlo presso la sua abitazione. Sottoposto all'etilometro, è risultato positivo con un valore di poco superiore al limite penale. Ulteriori accertamenti hanno rivelato che era sprovvisto di patente (mai conseguita) e che lo scooter era senza assicurazione.

L'Arresto

Il 21enne, incensurato, è stato arrestato per fuga pericolosa all'alt e posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

L'operazione conferma l'impegno dei Carabinieri contro le condotte di guida irresponsabili. Il giovane dovrà rispondere delle accuse davanti all'Autorità Giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza. La sicurezza stradale rimane una priorità per le forze dell'ordine.