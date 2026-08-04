Maracalagonis, Calici a Torre delle Stelle 2026: Vino e Musica con Tony Live "Back to the 90's" il 7 Agosto

MARACALAGONIS – Venerdì 7 agosto, la costa di Maracalagonis si illumina con la 7ª edizione di "Calici a Torre delle Stelle" . L'evento, organizzato dalla Pro Loco Marese Maracalagonis con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Cantina di Quartu, si terrà presso il Parco Giochi di via Sagittario, a Torre delle Stelle.

Il Programma

L'appuntamento è a partire dalle 19:00 con l'apertura degli stand di artigiani e produttori locali. Alle 20:00 inizieranno le degustazioni dei vini della Cantina di Quartu e dei piatti tipici del territorio. A partire dalle 22:00, la serata sarà animata dal DJ set di Tony Live con lo spettacolo "Back to the 90's" .

Back to the 90's: Un Tuffo nei Ricordi

Tony Live porterà in scena due ore di pura energia con un DJ set dedicato ai più grandi successi dance e pop degli anni '90. Un viaggio musicale tra i brani che hanno fatto la storia, animato da ballerine, effetti speciali e un'atmosfera coinvolgente per cantare, ballare e scatenarsi fino all'ultima hit. "Back to the 90's non è solo una serata... è un tuffo nei ricordi!", promettono gli organizzatori.

Un'Esperienza tra Mare, Vino e Stelle

L'evento, a ingresso libero, è aperto a tutti. "Calici a Torre delle Stelle non è solo una festa del vino. È un'esperienza fatta di mare, convivialità, sapori autentici e musica, in una cornice che rende speciale ogni brindisi", sottolineano gli organizzatori.

L'evento è realizzato con il finanziamento del Comune di Maracalagonis e dell'Associazione Enti Locali per lo spettacolo. La serata rappresenta un'occasione per scoprire le eccellenze enogastronomiche del territorio e vivere l'estate in uno dei luoghi più suggestivi del litorale. L'ingresso è libero e l'evento è aperto a tutti.