(Adnkronos) - Non è ancora stato riaperto il tratto della via del Mare verso Ostia, dopo l'incendio di oggi, martedì 4 agosto, alle 15 in via dell'Ippica nell'area di Tor di Valle. In fiamme sterpaglie e diversi materiali. Le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a domare il rogo, ma restano le deviazioni del traffico. La via del Mare è chiusa all'altezza di viale Marconi. Migliaia di automobilisti, alle 19, costretti a imboccare l'Ostiense in uscita da Roma per tornare sulla via del Mare, poi, all'altezza del Grande Raccordo Anulare e proseguire verso Ostia.