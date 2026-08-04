Alcuni appartamenti di una palazzina in via Falzarego a Cagliari sono stati evacuati dai vigili del fuoco in via precauzionale per la presenza di lesioni strutturali.

L'allarme è scattato questa mattina, le squadre della Centrale operativa di Cagliari hanno immediatamente avviato le verifiche tecniche, provvedendo alla delimitazione e alla messa in sicurezza dell'area interessata.

"Sul posto è intervenuto anche il funzionario - precisano dal Comando provinciale dei vigili del fuoco - per effettuare un sopralluogo e coordinare le operazioni".

Al termine delle verifiche alcune famiglie sono state allontanate dalle abitazioni.