Sinnai, Gattini Chiusi Vivi in una Busta e Gettati nel bidone di una pizzeria: "Un Gesto Crudele"

SINNAI – Un episodio che lascia senza parole si è verificato a Sinnai, dove alcuni gattini sono stati chiusi vivi in una busta e gettati in un bidone della spazzatura davanti alla Pizzeria Antonello "La Pineta", in via San Nicolò. I piccoli sono stati trovati per tempo, ma il gesto è stato definito "crudele" dai titolari del locale.

La Denuncia della Pizzeria

"Qualcuno ha pensato bene di chiudere dei gattini vivi dentro una busta e di gettarli in un bidone della spazzatura davanti alla nostra attività, condannandoli a una morte lenta e terribile", scrive la pizzeria in un post. "Non esistono giustificazioni per un gesto tanto crudele. Chi è capace di trattare così degli esseri indifesi dimostra una totale mancanza di rispetto per la vita". I titolari hanno invitato chiunque abbia informazioni a segnalarlo alle autorità.

Il Salvataggio e la Ricerca di una Balia

Fortunatamente, i gattini sono stati trovati in tempo. La Asl non ha autorizzato il canile al ritiro, quindi i piccoli sono stati affidati alla Polizia Locale di Sinnai, che non ha però i mezzi per prendersi cura di loro. Ora si cerca una balia per i gattini.

Un Appello alla Responsabilità

"Gli animali non sono rifiuti. Sono esseri viventi e meritano rispetto", conclude la pizzeria. L'episodio ha suscitato indignazione nella comunità, che si sta mobilitando per aiutare i piccoli. Chiunque possa offrire un contributo o abbia informazioni è invitato a contattare le autorità. La speranza è che i gattini possano trovare presto una famiglia che li accolga e che gesti simili non si ripetano mai più. La lotta contro l'abbandono degli animali è una responsabilità di tutti. L'amore per gli animali è un valore che va difeso ogni giorno. La comunità di Sinnai è unita per proteggere i più deboli. La solidarietà è fondamentale in questi casi. La denuncia di questi atti è importante per prevenire future crudeltà. La collaborazione tra cittadini e istituzioni è essenziale per garantire il benessere degli animali.