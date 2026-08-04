CAGLIARI – Momenti di paura in via Falzarego, nel quartiere Tuvixeddu-Tuvumannu, dove una palazzina è stata parzialmente evacuata a causa di lesioni strutturali. L'allarme è scattato questa mattina, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti per verificare la situazione.

L'Intervento e le Evacuazioni

Le squadre della Centrale operativa di Cagliari hanno immediatamente avviato i controlli tecnici, provvedendo alla delimitazione e alla messa in sicurezza dell'area. Sul posto è intervenuto anche il funzionario del Comando provinciale per coordinare le operazioni. Al termine delle verifiche, alcune famiglie sono state allontanate dalle abitazioni a scopo precauzionale. Presenti anche la Polizia Locale e il tecnico comunale responsabile per l'area.

Le Cause in Corso di Accertamento

Le cause delle lesioni sono ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime ipotesi, all'origine potrebbe esserci uno smottamento del terreno legato a perdite idriche sotterranee. Via Falzarego si trova nei pressi di via Vittorio Veneto e del colle omonimo, una zona che potrebbe essere soggetta a fenomeni di instabilità. Le indagini proseguono per accertare la natura esatta del problema e per garantire la sicurezza della struttura. I residenti evacuati sono stati assistiti e la zona rimane sotto osservazione.