Bono, Crolla un Muro Durante i Lavori: Muore 41enne, Grave il Padre

BONO – Un drammatico incidente si è verificato questo pomeriggio a Bono, in via Guido Rossa, dove il crollo di un muro all'interno di una rimessa ha causato la morte di un uomo di 41 anni, Luigi Solinas, e il grave ferimento del padre Giovanni Antonio, 81 anni.

La Dinamica

Padre e figlio stavano sistemando un muro danneggiato dalle forti piogge di domenica quando la struttura ha ceduto, travolgendoli. Le condizioni di entrambi sono apparse subito gravissime. I sanitari del 118 hanno sottoposto l'anziano a massaggio cardiaco, trasportandolo in elisoccorso all'ospedale San Francesco di Nuoro. Per Luigi Solinas, invece, ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

I Soccorsi e le Indagini

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Bono per i primi rilievi. Le cause del crollo sono ancora da accertare. La comunità di Bono è sotto shock per la tragedia che ha colpito la famiglia Solinas. Il padre, ricoverato in gravi condizioni, lotta per la vita. La dinamica dell'incidente sarà chiarita dalle indagini. La solidarietà della comunità si stringe attorno ai familiari delle vittime.