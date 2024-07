Seneghe, scompaiono le transenne dal cantiere

Nelle scorse ore, a Seneghe, sono misteriosamente scomparse le transenne dal cantiere aperto per fronteggiare una frana che aveva colpito il territorio lo scorso 5 marzo. La sparizione delle transenne non rappresenta solo un gesto di irrispettoso nei confronti dell’impresa incaricata dei lavori, ma danneggia anche l’immagine del paese. Il Comune di Seneghe ha espresso tutta la sua indignazione per l’accaduto, sottolineando l’importanza della collaborazione e del rispetto reciproco tra la comunità locale e le imprese che prestano il loro servizio. “Stamattina con dispiacere e disappunto abbiamo appreso questa notizia che, oltre a designare una mancanza di rispetto verso coloro che vengono a lavorare a Seneghe, è lesiva dell’immagine della nostra comunità – ha affermato il sindaco, Albina Mereu -. Senza la disponibilità di quell’impresa la frana sarebbe ancora come era il 5 marzo. Non si tratta del valore delle cose, quanto dei gesti”. Le autorità locali stanno ora indagando sull’accaduto, nella speranza di poter risolvere quanto prima questa spiacevole situazione e ristabilire l’ordine e

