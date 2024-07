Sedilo, animalisti chiedono abolizione dell'Ardia di San Costantino

Nella tradizionale manifestazione dell’Ardia di San Costantino a Sedilo, svoltasi il 6 e 7 luglio scorsi, due cavalli sono morti mentre altri dieci sono sotto osservazione a causa delle cadute durante la corsa, fatto che ha fatto insorgere gli animalisti. L’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (Oipa) è insorta chiedendo l’abolizione dell’evento. “Abbiamo appreso di questa tragica notizia e riteniamo che manifestazioni di questo tipo vadano superate, in nome di una maggiore civiltà etica e giuridica, e anche nel rispetto del nuovo articolo 9 della Costituzione, che tutela anche gli animali – osserva l’Oipa -. In questa rievocazione i cavalieri si lanciano lungo un percorso scosceso e dissestato a una velocità folle mettendo a serio rischio la vita dei cavalli. È tempo di mettere in soffitta tradizioni obsolete come questa una volta per tutte”. Secondo l’Oipa, anche questo, come il Palio di Siena e altri analoghi eventi, è un inaccettabile “spettacolo”, retaggio del passato remoto. Un’usanza che mette a rischio cavalli e cavalieri. “Basta Palii, basta Quintane, basta Giostre con l’uso

