La nascita della Provincia di Oristano, un percorso lungo e difficile

Antonio Segni presentò in Parlamento il primo progetto di legge per istituire la provincia di Oristano con Mariano Pintus come secondo firmatario. L’ente intermedio, che ha appena compiuto 40 anni, mirava a correggere non solo le disuguaglianze giurisdizionali, ma anche quelle economiche, politiche e sociali. La creazione della provincia di Oristano ha scatenato dibattiti e polemiche infinite. In molti casi, c’è stata un’opposizione completa al progetto. Gli abitanti di Oristano non hanno mai avuto la strada spianata, ma la loro tenacia nel perseguire una causa giusta che potesse portare benefici a tutta l’isola ha richiesto decenni prima di essere finalmente coronata dal successo. Ancora oggi ci sono scettici e avversari della cosiddetta scommessa nel buio, pur riconoscendo che si sta ancora esplorando territori sconosciuti. Tuttavia, le Province giocano un ruolo fondamentale nella pianificazione e nella gestione dei servizi e delle infrastrutture di interesse, favorendo lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle comunità locali. Altrettanto significativo è il loro contributo nell’ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche. Grazie alla loro capacità di coordinare

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie