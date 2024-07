Solidarietà, dai carabinieri di Oristano 23 donazioni di sangue

Nella sede del Comando provinciale dei carabinieri di Oristano, situato in via Loffredo, si è svolta una giornata di donazione di sangue, organizzata in collaborazione con il centro trasfusionale dell’ospedale San Martino e Thalassazione, l’associazione dei pazienti talassemici. L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva dei militari che hanno risposto con generosità alla chiamata di solidarietà. Durante la giornata, sono state raccolte ben 23 sacche di sangue, testimoniando l’impegno e la dedizione dei carabinieri verso una causa così nobile e vitale. La collaborazione tra le istituzioni e le associazioni locali ha reso possibile questo successo, evidenziando l’importanza di tali iniziative per sostenere coloro che necessitano di trasfusioni e promuovere la donazione di sangue come atto di solidarietà e responsabilità civica. “Ringraziamo ancora una volta gli amici carabinieri e la loro grande generosità – ha detto il dottor Mauro Murgia, direttore del centro trasfusionale del San Martino -. Il loro contributo è fondamentale ancor di più in queste settimane estive, durante le quali, come già sottolineato, la richiesta di sangue aumenta

