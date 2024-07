Oristano saluta Marzia Casu, aveva 34 anni

Oristano si stringe in un commosso abbraccio alla famiglia di Marzia Casu, venuta a mancare lunedì scorso all’età di 34 anni. La giovane, originaria di Sassari, ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi l’ha conosciuta. In particolare, i familiari hanno voluto esprimere la loro gratitudine all’Hospice “Angela Nonnis” di Oristano per le amorevoli cure prestate negli ultimi giorni. Nonostante la malattia, Marzia ha avuto la possibilità di realizzare il desiderio di un ultimo bagno nel mare del Sassarese, sua terra natale. Questo momento speciale è stato reso possibile grazie all’intervento dell’associazione Sassari Soccorso, che ha dimostrato grande affetto e supporto. Michele, Mirella, Chiara e Gabriele hanno dato l’annuncio della sua scomparsa, ringraziando pubblicamente tutti coloro che sono stati vicini a Marzia nel suo percorso. “Un particolare ringraziamento alla Sassari Soccorso, al reparto di Oncologia dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari e all’Hospice ‘Angela Nonnis’ di Oristano per le amorevoli cure prestate”, hanno scritto i familiari. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio alle ore

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

