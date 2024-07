Oristano, riqualificazione verde a Torangius grazie a Lavoras

Sono in via di completamento i lavori di cura e pulizia delle aree verdi nel quartiere di Torangius a cura dell’assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano.

Una squadra di 6 operai, assunti dal Comune per 8 mesi con i cantieri Lavoras e in servizio dal 1° luglio a supporto della Oristano servizi, è intervenuta su giardini pubblici, spartitraffico, aiuole e siepi, rimuovendo i rifiuti, eliminando le erbacce e curando le piante con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e garantire un ambiente più salubre e accogliente per i residenti.

“L’attenzione al verde pubblico è una delle priorità di questa amministrazione e per questo motivo uno dei cantieri di Lavoras è stato dedicato a questa tematica – osserva l’assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda -. Siamo consapevoli dell’importanza che queste aree rivestono per la qualità della vita dei cittadini e per il decoro urbano. Grazie al lavoro degli operai dei cantieri Lavoras stiamo restituendo alla comunità di Torangius, la più numerosa della città, spazi curati e sicuri”.

Fonte: Il Giornale di Oristano

