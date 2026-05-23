Lazio-Pisa 2-1, Pedro regala la vittoria a Sarri e saluta l'Olimpico

(Adnkronos) - La Lazio chiude la stagione battendo il Pisa 2-1 allo stadio Olimpico. Oggi, sabato 23 maggio, i biancocelesti trovano gli ultimi tre punti del campionato in rimonta contro i toscani, grazie alle reti di Dele-Bashiru e Pedro. Per l'attaccante spagnolo, all'ultima partita con i capitolini, il gol da tre punti è l'ultimo regalo ai tifosi biancocelesti. La squadra di Sarri chiude al nono posto, a 54 punti.
Il Pisa, già retrocesso, saluta il campionato all'ultimo posto, con soli 18 punti conquistati in stagione.