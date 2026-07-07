Chiama la Polizia Perché il Marito Rifiuta un Rapporto Sessuale: "Mi Tradisce". Era Solo Stanco

Chiama la Polizia Perché il Marito Rifiuta un Rapporto: "Era Stanco, non un Tradimento"

Una telefonata al 112 ha fatto scattare un intervento della polizia in un appartamento di via Garibaldi, a Livorno. A chiamare i soccorsi è stata una donna di origine nigeriana, convinta che il rifiuto del marito di avere un rapporto intimo nascondesse un tradimento. Invece, l'uomo era semplicemente stanco dopo un lungo viaggio.

La Discussione

Secondo quanto ricostruito, il marito era appena rientrato in Italia dopo circa un mese trascorso in Nigeria, dove aveva fatto visita ai familiari. Tornato a casa, aveva spiegato alla moglie di essere stanco per il lungo viaggio aereo e di voler riposare. Una giustificazione che, però, non ha convinto la donna.

La Chiamata al 112

La moglie ha iniziato a sospettare che dietro quel rifiuto ci fosse una crisi del rapporto, arrivando a ipotizzare un tradimento durante il soggiorno in Nigeria. Il confronto è degenerato in una discussione animata, tanto da spingere la donna a chiamare il 112. Le urla provenienti dall'appartamento hanno attirato l'attenzione dei vicini, che hanno assistito all'arrivo delle volanti.

L'Intervento della Polizia

Una volta entrati nell'abitazione, gli agenti della Squadra volante hanno ascoltato entrambi i conviventi. Dagli accertamenti non sono emersi episodi di violenza, né situazioni di pericolo. Constatato che si trattava esclusivamente di una lite legata alla sfera privata della coppia e che non vi erano criticità sotto il profilo della sicurezza, i poliziotti hanno lasciato l'appartamento senza adottare alcun provvedimento.

La Strana Storia

La vicenda, riportata dal quotidiano Il Tirreno, si è rivelata un acceso litigio domestico senza conseguenze. La donna, spinta dalla gelosia, ha interpretato la stanchezza del marito come un segnale di allarme. La polizia ha fatto da paciere in una discussione di coppia che poteva essere risolta senza intervento delle forze dell'ordine.