Inaugurata la Zona Finanziaria di Tamchy sul Lago Issyk-Kul: Aliquota Zero per 49 Anni

Kirghizistan, Inaugurata la Zona Speciale di Investimento Finanziario di Tamchy: Aliquota Zero per 49 Anni

ISSYK-KUL – Il Presidente della Repubblica del Kirghizistan, Sadyr Japarov, ha inaugurato la Zona Speciale di Investimento Finanziario di Tamchy (SFIT) , una nuova giurisdizione internazionale sulle rive del lago alpino Issyk-Kul. La cerimonia si è conclusa con il Presidente che ha attivato simbolicamente un interruttore a forma di geotag, inserendo Tamchy SFIT sulla mappa finanziaria globale.

I Primi Residenti e le Aziende in Arrivo

I primi residenti di Tamchy, entrati durante l'inaugurazione, provengono da Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, Svizzera e Kazakistan. Venti società da tutto il mondo sono attualmente in fase di insediamento.

"I cambiamenti in corso nell'economia globale stanno aumentando la domanda di nuovi centri di attività imprenditoriale – ha dichiarato il Presidente Japarov –. Tamchy SFIT è il nostro progetto nazionale e rappresenta la nostra risposta alle esigenze delle imprese internazionali. Stiamo costruendo da zero un centro finanziario dotato di un tribunale indipendente, di un'autorità di regolamentazione moderna e di regole stabili. Sono certo che Tamchy SFIT aprirà un nuovo capitolo nella storia del Kirghizistan".

Il Modello: Common Law, Aliquota Zero e Proprietà Estera

Basata sui principi della common law inglese, Tamchy SFIT offre:

Proprio organismo di regolamentazione finanziaria

Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie

Registro digitale con sportello unico

Aliquota 0% su utili, dividendi, plusvalenze e IVA per 49 anni

su utili, dividendi, plusvalenze e IVA per 100% di proprietà estera

Libero rimpatrio dei profitti, senza restrizioni

Un Progetto da 20 Miliardi di Dollari

Con una superficie di circa 6.000 ettari, Tamchy SFIT conta già su un centro direzionale operativo, mentre hotel e edifici residenziali sono in costruzione. L'Aeroporto Internazionale di Issyk-Kul si trova a breve distanza.

Entro il 2035, Tamchy punta ad attrarre circa 4.000 società e a creare oltre 10.000 posti di lavoro. Il contributo atteso all'economia del Paese tra il 2026 e il 2035 è stimato in 20 miliardi di dollari.

"Tamchy SFIT offre una piattaforma affidabile, flessibile e pronta ad accogliere gli investitori – ha dichiarato Ali Ijaz Ahmad, Primo Vicepresidente del Consiglio di Gestione –. Posizionata all'intersezione tra le cinque economie dell'EAEU e il corridoio eurasiatico, offre una giurisdizione neutrale, indipendente e costruita per durare".