(Adnkronos) - L'Argentina rimonta e batte l'Egitto per 3-2 negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Il gol decisivo arriva in pieno recupero e fa esplodere Buenos Aires. La capitale passa dal silenzio alla festa.
(Adnkronos) - L'Argentina rimonta e batte l'Egitto per 3-2 negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Il gol decisivo arriva in pieno recupero e fa esplodere Buenos Aires. La capitale passa dal silenzio alla festa.
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