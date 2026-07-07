Sant'Antioco, "Concerti al Tramonto" alla Spiaggia di Maladroxia: "Moderne Sonorità" tra Memoria e Innovazione il 9 Luglio

Sant'Antioco, "Concerti al Tramonto": La Prima Tappa a Maladroxia con "Moderne Sonorità"

SANT'ANTIOCO – Giovedì 9 luglio 2026, alle ore 20.00, la spiaggia di Maladroxia ospiterà il primo appuntamento della rassegna "Concerti al Tramonto" , prodotta dall'Associazione Culturale Musicale "Ennio Porrino" di Elmas, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica "Don Tore Armeni" e il Comune di Sant'Antioco. L'ingresso è libero e gratuito.

Il Concerto: "Moderne Sonorità"

La serata vedrà protagonista il concerto "Moderne Sonorità – Itinerari musicali popolari tra memoria e innovazione" , un viaggio che intreccia musica popolare e tradizione per rendere omaggio alla memoria storica e culturale dei popoli del Mediterraneo. Un mosaico sonoro che racconta, attraverso melodie e lingue diverse, una storia condivisa di lavoro, fede, amore e resistenza culturale: dai canti popolari sardi alle ballate siciliane, dalle sonorità calabresi alle tarantelle campane.

I Protagonisti

Sul palco, il duo composto da Manuela Ragusa (voce e strumenti tradizionali) e Mario Pierno (chitarra). Due artisti che interpreteranno celebri melodie del repertorio tradizionale, popolare e contemporaneo, con particolare attenzione ai linguaggi musicali di Sardegna, Sicilia, Calabria e Campania. Le composizioni saranno proposte in forma colta e cameristica, dove voce e chitarra dialogano per dare nuova vita a canti che affondano le radici nella memoria popolare.

Il Progetto e i Prossimi Appuntamenti

Il concerto si inserisce nel progetto "Suoni e Voci per l'Isola" , realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e la compartecipazione della Scuola Civica di Musica e del Comune di Sant'Antioco. La collaborazione artistica è a cura di Salvatore Svezia, la produzione di Maria Elena Garau.

I prossimi appuntamenti della rassegna:

14 luglio – Torre Cannai: "Intrecci Musicali" con i percussionisti Francesco Ciminiello e Matteo Simone Musio

– Torre Cannai: "Intrecci Musicali" con i percussionisti Francesco Ciminiello e Matteo Simone Musio 4 agosto – Spiaggia di Cala Sapone: "Moderne Sonorità" con Federica Urracci (voce) e Alessio Sanna (pianoforte)

Un'occasione unica per riscoprire la storia di alcuni popoli del Mediterraneo attraverso linguaggi artistici che si intrecciano, si completano e si fanno portavoce di un'identità che continua a rinnovarsi.