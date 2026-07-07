CAGLIARI – Una famiglia algerina, originaria della provincia di Skikda, sta cercando disperatamente notizie del figlio Boubker Rami Ziad, un ragazzo di 18 anni scomparso in circostanze tragiche. Il giovane è partito da Skikda il 6 agosto 2025 con un barcone diretto in Sardegna, ma non è mai arrivato a destinazione.
La Scomparsa
Secondo quanto ricostruito, il barcone su cui viaggiava Rami si è rovesciato l'8 agosto 2025 nei pressi della costa di Cagliari. Da quel giorno, il ragazzo risulta disperso e la famiglia non ha più avuto sue notizie.
La Descrizione
- Nome: Rami Ziyed Boubekeur (Boubker Rami Ziad)
- Età: 18 anni (al momento della scomparsa)
- Data di nascita: 21/05/2007
- Nazionalità: Algerina
- Corporatura: normale
- Statura: 175 cm
- Occhi: neri
- Capelli: neri
La Ricerca
Sulla scomparsa di Rami è stata pubblicata anche una scheda nel programma "Chi l'ha visto?" , che ha segnalato il caso. La famiglia, disperata, si rivolge a chiunque possa avere informazioni, anche minime, che possano aiutare a ritrovare il ragazzo.
L'Appello
La madre di Rami ha condiviso un appello sui social, chiedendo aiuto a tutti coloro che potrebbero aver visto il giovane o avere notizie sul suo conto. "Se qualcuno lo ha visto o ha qualsiasi informazione su di lui, vi preghiamo di contattarmi", scrive la famiglia.
Come Aiutare
Chiunque abbia informazioni può contattare la famiglia attraverso il profilo Facebook della madre: Link al profilo . Ogni segnalazione, anche piccola, potrebbe essere fondamentale per ritrovare Rami e riportare un po' di speranza alla sua famiglia.
Condividere per Aiutare
La storia di Rami è quella di tanti giovani che cercano un futuro migliore e che purtroppo perdono la vita nel tentativo. La famiglia chiede di condividere l'appello per ampliare la rete di ricerca. Ogni condivisione può fare la differenza. Aiutiamoli a diffondere il messaggio.