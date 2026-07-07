Narcao Blues 2026, Anteprima a Capoterra con Devon Allman e Bad Blues Quartet. Dal 22 al 25 Luglio il Festival a Narcao

Narcao Blues 2026, Anteprima a Capoterra: Devon Allman e Bad Blues Quartet il 10 Luglio

CAPOTERRA – La trentaseiesima edizione del Narcao Blues muove i primi passi da Capoterra. Venerdì 10 luglio, il Parco Urbano del centro (a una decina di chilometri da Cagliari) ospiterà l'anteprima del festival, con una serata che anticipa il ricco programma in calendario dal 22 al 25 luglio a Narcao. Appuntamento alle 21.30.

La Serata di Anteprima

Ad aprire la serata sarà il Bad Blues Quartet, formazione cagliaritana attiva dal 2015 che unisce blues, rock, funk e richiami alla tradizione americana. Sul palco, Eleonora Usala (voce), Federico Valenti (chitarra), Edoardo Meledina (basso) e Frank Stara (batteria). Nel 2024 la band ha pubblicato "White Gloves", prodotto da Mike Zito.

A seguire, alle 22.30, riflettori puntati sul Devon Allman's Blues Summit. Figlio del leggendario Gregg Allman (Allman Brothers Band), Devon Allman ha riunito una formazione di prestigio: Jimmy Hall (Wet Willie), Bernard Allison (figlio di Luther Allison) e Claudette King (figlia di B.B. King), insieme a Jackson Stokes, Nathan Graham, Mark Harris, David Gomez e John Lum.

Dal 22 al 25 Luglio il Festival a Narcao

Dopo l'anteprima, il festival si sposterà nella tradizionale cornice di Piazza Europa a Narcao, dove saliranno sul palco:

Nikki Hill

Janiva Magness

D.K. Harrell

Taj Farrant

Blood Brothers (Mike Zito e Albert Castiglia)

(Mike Zito e Albert Castiglia) Desoto Tiger's Testimony

Blues Against The Machine

Cyborg Zero

Gabriele Chiesa (giovane talento sardo)

Biglietti e Info

Anteprima Capoterra (10 luglio) : 25 euro (più diritti) su Clappit e www.narcaoblues.it/tickets

: 25 euro (più diritti) su Clappit e www.narcaoblues.it/tickets Serata singola a Narcao : 17 euro

: 17 euro Abbonamento 4 serate: 40 euro

Il Festival

La trentaseiesima edizione di Narcao Blues è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Narcao. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del blues, che quest'anno si arricchisce di un'anteprima di grande livello.