Blitz dei Carabinieri Nas sui Chioschi del Poetto: Due "Caddozzoni" Chiusi per Sei Giorni. Sanzioni per 4.000 Euro

Poetto, Blitz dei Carabinieri Nas: Due Chioschi di Panini Chiusi. "Carenze Igieniche e Sanzioni per 4.000 Euro"

CAGLIARI – I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Cagliari hanno condotto un mirato controllo sui tradizionali food truck del lungomare del Poetto, noti a Cagliari come "caddozzoni" . L'operazione, parte di un piano nazionale di verifiche, ha messo sotto la lente 6 chioschi, rilevando diverse violazioni igienico-sanitarie.

Le Carenze Rilevate

Durante le ispezioni, i militari hanno riscontrato:

Mancato rispetto delle procedure di autocontrollo (Haccp)

delle procedure di autocontrollo (Haccp) Assenza di un regolare approvvigionamento idrico per l'erogazione di acqua potabile

per l'erogazione di acqua potabile Mancanza di dispositivi per la rilevazione della temperatura nei banchi vetrina refrigerati

nei banchi vetrina refrigerati Inosservanza dell'abbigliamento professionale prescritto per la manipolazione degli alimenti

Le Sanzioni e le Sospensioni

Il bilancio dell'operazione ha portato a:

Due attività temporaneamente sospese per la durata di sei giorni, in attesa del ripristino delle condizioni idonee

per la durata di sei giorni, in attesa del ripristino delle condizioni idonee Sanzioni amministrative per un ammontare complessivo superiore ai 4.000 euro

per un ammontare complessivo superiore ai Prescrizioni di adeguamento per sanare le carenze strutturali

L'Obiettivo del Controllo

L'operazione, che ha preso di mira punti di ritrovo serali e simbolo della tradizione gastronomica locale, aveva l'obiettivo prioritario di verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie, con particolare attenzione alla prevenzione del rischio botulinico e delle contaminazioni microbiologiche.

La Tutela della Salute Pubblica

L'intervento si inserisce nei quotidiani controlli svolti dall'Arma per garantire la sicurezza della filiera alimentare e proteggere la salute dei consumatori, assicurando che lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti avvengano nel pieno rispetto delle norme.