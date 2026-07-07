Poetto, Blitz dei Carabinieri Nas: Due Chioschi di Panini Chiusi. "Carenze Igieniche e Sanzioni per 4.000 Euro"
CAGLIARI – I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Cagliari hanno condotto un mirato controllo sui tradizionali food truck del lungomare del Poetto, noti a Cagliari come "caddozzoni" . L'operazione, parte di un piano nazionale di verifiche, ha messo sotto la lente 6 chioschi, rilevando diverse violazioni igienico-sanitarie.
Le Carenze Rilevate
Durante le ispezioni, i militari hanno riscontrato:
- Mancato rispetto delle procedure di autocontrollo (Haccp)
- Assenza di un regolare approvvigionamento idrico per l'erogazione di acqua potabile
- Mancanza di dispositivi per la rilevazione della temperatura nei banchi vetrina refrigerati
- Inosservanza dell'abbigliamento professionale prescritto per la manipolazione degli alimenti
Le Sanzioni e le Sospensioni
Il bilancio dell'operazione ha portato a:
- Due attività temporaneamente sospese per la durata di sei giorni, in attesa del ripristino delle condizioni idonee
- Sanzioni amministrative per un ammontare complessivo superiore ai 4.000 euro
- Prescrizioni di adeguamento per sanare le carenze strutturali
L'Obiettivo del Controllo
L'operazione, che ha preso di mira punti di ritrovo serali e simbolo della tradizione gastronomica locale, aveva l'obiettivo prioritario di verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie, con particolare attenzione alla prevenzione del rischio botulinico e delle contaminazioni microbiologiche.
La Tutela della Salute Pubblica
L'intervento si inserisce nei quotidiani controlli svolti dall'Arma per garantire la sicurezza della filiera alimentare e proteggere la salute dei consumatori, assicurando che lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti avvengano nel pieno rispetto delle norme.