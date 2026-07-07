Fermati con 120 Grammi di Eroina nascosti in un calzino: Due Uomini Arrestati dalla Polizia

Alghero, Fermati con 120 Grammi di Eroina: Due Uomini Arrestati dalla Polizia

ALGHERO – Con l’aumento dei flussi turistici, il Commissariato di Alghero ha intensificato i controlli sul territorio. Oggi pomeriggio, gli agenti hanno arrestato due uomini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, dopo averli trovati in possesso di 120 grammi di Eroina.

Il Fermo

Una pattuglia della Volante ha individuato un'auto proveniente da Sassari e diretta ad Alghero. A bordo, due uomini, uno dei quali già noto per numerosi precedenti, anche specifici in materia di stupefacenti. Insospettiti dall'elevata velocità del mezzo, gli agenti hanno deciso di fermare l'auto in località Galboneddu.

La Perquisizione

La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire, occultati in una tasca dei pantaloni di uno dei due, un calzino contenente dieci ovuli e un ulteriore involucro di carta. Gli accertamenti del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica hanno confermato che si trattava di eroina, per un peso di circa 120 grammi. La sostanza è stata sequestrata.

L'Arresto

I due uomini sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per la mattinata seguente. L'operazione, nata da un controllo di routine, ha intercettato un carico di droga pesante destinato probabilmente al mercato algherese. I servizi di prevenzione e repressione della Polizia di Stato proseguono senza sosta.