L'Asl di Oristano cerca nuovi medici: le figure richieste

Cercasi dirigenti medici in Anestesia ed Igiene Pubblica. È stata pubblicata una selezione dalla Asl 5 di Oristano per dirigenti medici già specializzati e un avviso pubblico indetto da Ares Sardegna per soli titoli per medici specializzandi da destinare sempre all’azienda sanitari oristanese. Nella sezione “Bandi di concorso e selezione” del sito www.asl5oristano.it si possono scaricare tutti i documenti relativi alla selezione per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione, già specializzato, da destinare all’ospedale San Martino di Oristano. In particolare il termine per la presentazione delle domande è stato fissato il prossimo 18 luglio 2024. Ecco il link della selezione: https://www.asl5oristano.it/ap/indizione-pubblica-selezione-per-soli-titoli-finalizzata-alla-formulazione-di-una-graduatoria-da-utilizzarsi-per-il-conferimento-di-incarichi-a-tempo-determinato-di-dirigente-medico-nella-disciplina-6/. Infine, nel sito di Ares Sardegna www.aressardegna.it nella sezione “Bandi di concorso e selezione” si trova un avviso per soli titoli rivolto ai medici specializzandi, iscritti al penultimo e ultimo anno della scuola di specializzazione, riservato alla Asl 5 di Oristano, per la disciplina “Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica”. Le domande andranno presentate entro il prossimo 23 luglio. Ecco il

