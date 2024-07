Da Oristano un raggio di luce attraversa l'Italia

In provincia di Oristano, il regista Paolo Goglio ha elevato al cielo, dal tetto del suo camper, un Raggio di Luce, simbolo di pace e di speranza per l’umanità, in località Capo Mannu. Si intitola: “Dal Tramonto all’Alba d’Italia” la missione di pace che porterà un Raggio di Luce da Bardonecchia, estremo ovest nazionale, a Otranto, il punto più orientale della nostra penisola. Una rotta trasversale, percorrendo numerose regioni Italiane, Sardegna inclusa, per elevare al cielo un messaggio di speranza, coniugando i sentimenti e le emozioni del territorio. Paolo Goglio, regista di Milano, negli anni precedenti ha attraversato l’Europa intera, da Capo Passero a Capo Nord, per unire paesi, popoli e culture diverse, affinché la luce dell’umanità possa prevalere sui conflitti di interesse, di profitto e di potere. Dopo aver raggiunto i confini della Russia, oltre il Circolo Polare Artico, Paolo Goglio è rientrato in Italia e, nella notte, ha acceso il Raggio di Luce in località Capo Mannu, provincia di Oristano. “Sono sbarcato in

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

